В Вологодской области выбирали лучшую самодельную медицинскую маску

15 Июль 2020 2020-07-15T14:26:09+03:00

Сшить маску может каждый. Но необычную - это сложно! Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Вологодской области провели конкурс самодельных медицинских масок. Его организовали в селе Воскресенское (Ёрга) Череповецкого района.

Участники конкурса "В маске по-русски" должны были продемонстрировать самодельные маски. Приветствовались изделия из натурального льна и кружева, лоскутков. "Маски сейчас актуальны. Мы решили провести конкурс "В маске по-русски", как бы это выглядело в женском костюме. Не очень много участников, но откликнулись участники даже из Санкт-Петербурга, Москвы, есть из Череповца, из Ёрги. Возраст тоже разный, есть подростки", - рассказала директор центра традиционной народной культуры села Воскресенское Ирина Кулёва.

Победила в конкурсе Лариса Балаева из Санкт-Петербурга со стильной маской из натурального льна, сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU