Маски на Вологодчине резко подешевеют

15 Июль 2020 2020-07-15T14:11:18+03:00

Они будут продаваться по 8 рублей за штуку

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Вологодской области сделал громкое заявление о том, что маски по доступной цене появятся во всех районах и городах. Это делается для поддержки вологжан - масочный режим будет отменен только с третей волной отмены ограничений.

По постановлению правительства области обслуживание граждан, не использующих индивидуальные средства защиты органов дыхания, в общественном транспорте, в организациях, деятельность которых не приостановлена, запрещается. Контроль соблюдения масочного режима ведут сотрудники полиции и волонтеры.

"По инициативе Губернатора области Олега Кувшинникова аптечная сеть государственного предприятия «Фармация», отделения которой есть во всех городах и районах Вологодчины, отложила закупленную ранее партию масок по цене 17 рублей за штуку и для поддержки жителей региона оперативно закупила новые маски стоимостью 8 рублей. По этой цене они будут поставлены в аптеки уже в ближайшие дни.

Пенсионерам будет предоставлена скидка: "При этом держатели карты «Забота» смогут получить дополнительную скидку в 5%..."

Возможно, другие аптеки также снизят цены на этот товар.

ИСТОЧНИК KP.RU