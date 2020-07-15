На КПП Череповца задеражали 69 человек с коронавирусом

15 Июль 2020 2020-07-15T13:07:17+03:00

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Мэр Череповца Вадим Германов сообщил об итогах работы контрольно-пропускных пунктов на границах города. на въездах в Череповец было выявлено 69 человек с коронавирусом.

Напомним, в понедельник губернатор Вологодской области Олега Кувшинникова распорядился, чтобы свою работу свернули муниципальные и региональные контрольно-пропускные пункты.

«За 3,5 месяца на въездах в Череповец мы выявили 69 человек с коронавирусом. Хочу поблагодарить медицинских работников, сотрудников ГИБДД, МЧС, всех, кто круглосуточно стоял на страже здоровья горожан», — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр города Вадим Германов.

Он предупредил, что запущенная система по выявлению автомобилей, приехавших из других регионов, будет продолжать работу, а комплекс «Поток» будет определять машины в розыске и нарушителей ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU