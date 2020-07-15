В Череповце предприниматель спрятал 2,5 миллиона рублей от налоговиков

15 Июль 2020 2020-07-15T14:14:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце предприниматель скрыл от налоговиков деньги. Он перечислил средства от дебиторов предприятия его кредиторам напрямую, минуя счета своей организации. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В 2017 - 2018 годах 42-летний череповчанин являлся руководителем коммерческой организации по производству изделий из бетона, цемента и гипса. Его предприятие имело долги по налогам и страховым взносам. Сумма из превышала 2,5 млн. руб.. Чтобы не платить их, бизнесмен умышленно скрыл средства, чтобы их не списали со счетов предприятия. Он организовал перечисление денежных средств от дебиторов предприятия его кредиторам напрямую, минуя счета своей организации.

Однако следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам».

Санкции этой статьи - до 3 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU