2020-07-15T12:21:06+03:00
Общество

Учащихся сгоревшей на Вологодчине школы будут возить учиться в райцентр

Дерервянное здание сгорело дотла
Иван Чухнин
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Здание школы было построено более полувека назад.Здание школы было построено более полувека назад.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологодской области сгорела школа. Как сообщала"Комсомольская правда"- Вологда, здание сельской двухэтажной деревянной школы сгорело дотла.В сентябре в школу должны были пойти 23 школьника, это ученики с первого по девятый класс.

Пожар в селе Шебеньгский Погост начался вместе с грозой. Как сообщили пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, он начался в пристройке - столовой, но перекинулся на основное здание. Общая площадь пожара составила 686 кв. м.

"Предварительная причина возгорания - грозовой разряд", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника пожарно-спасательного отряда Виктор Тропин, сигнал о возгорании поступил в 03:22 мск. На тушение по повышенному вызову № 2 привлекли 30 человек личного состава и восемь единиц техники. В 05:00 возгорание локализовали на площади 750 кв. м. В 06:00 было сообщего о том, что тушение завершено.

В результате пожаре никто не пострадал. Но здание, построенное в 1968 году, уничтожено полностью.

По словам главы Тарногского муниципального района Сергея Гусева, с 1 сентября ученики будут ездить на учебу в райцентр. Тарногский Городок находится в 13 км от Шебеньгского Погоста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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