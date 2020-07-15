Фура протаранила "Форд Фокус" и оказалась в кювете трассы М-8
Фото: отдел ГИБДД Вологодской области.
Изменить размер текста:
ДТП произошло на федеральной трассе Москва – Архангельск 13 июля. В Грязовецком районе фура оказалась в кювете, кроме того, была разбита иномарка.
Как сообщили в отделе ГИБДД Грязовецкого района, в 20:30 на 415-м километре дороги водитель грузовика «Freightliner» двигался слишком близко к впереди идущему автомобилю Форд Фокус. И когда Форд сбросил скорость, чтобы повернуть, в него врезалась фура.
Фура "Freightliner" от удара выкинуло за пределы дороги в кювет, она опрокинулась. У "Форд" - кузовные повреждения.
В аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU