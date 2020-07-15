2020-07-15T11:49:32+03:00
Происшествия

Фура протаранила "Форд Фокус" и оказалась в кювете трассы М-8

Иван Чухнин
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Фото: отдел ГИБДД Вологодской области.Фото: отдел ГИБДД Вологодской области.
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ДТП произошло на федеральной трассе МоскваАрхангельск 13 июля. В Грязовецком районе фура оказалась в кювете, кроме того, была разбита иномарка.

Как сообщили в отделе ГИБДД Грязовецкого района, в 20:30 на 415-м километре дороги водитель грузовика «Freightliner» двигался слишком близко к впереди идущему автомобилю Форд Фокус. И когда Форд сбросил скорость, чтобы повернуть, в него врезалась фура.

Фура "Freightliner" от удара выкинуло за пределы дороги в кювет, она опрокинулась. У "Форд" - кузовные повреждения.

В аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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