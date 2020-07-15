2020-07-15T11:14:08+03:00
Общество

Вологжанка проехалась на такси и осталась без ценных вещей

Вором оказалась 37-летняя женщина-водитель
Иван Чухнин
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Вологжанка весело провела вечер в гостях. Проснувшись наутро дома, женщина стала вспоминать - куда могли пропасть ее ценные вещи. А затем отправилась в полицию.

В полиции она заявила, что накануне вечером возвращалась домой на такси. Утром, протрезвев, она поняла, что пропали украшения, телефон и личные вещи. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Оперативники проверили круг лиц, с которыми женщина могла общаться накануне. И вор был вычислен. Им оказалась таксистка - ранее несудимая 37-летняя женщина. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

Полиции она рассказала, что пассажирка уснула. Так что женщина забрала все ценное, что при ней было, украденное снесла в ломбард. По данному факту подразделением дознания УМВД России по г. Вологде возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Женщина-водитель осталась без любимой работы - она находится на подписке о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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