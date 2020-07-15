Мотоциклист сбил пешехода на зебре в Череповце

15 Июль 2020 2020-07-15T10:53:42+03:00

Мотоциклист оказался на больничной койке. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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В Череповце произошло ДТП с участием мотоциклиста. 14 июля около 17:25 на Кирилловском шоссе у дома №25- А произошло ЧП.

Мотоциклист, 39-летний мужчина, на мотоцикле «Ямаха» сбил пенсионера - 61-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу по "зебре", переход не был оборудован светофором.

В результате столкновения оба получили серьезные травмы. И водитель, и пешеход госпитализированы, сообщает в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU