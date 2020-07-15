В Тарногском районе сгорела сельская школа от удара молнии

15 Июль 2020 2020-07-15T10:32:04+03:00

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В Вологодской области ЧП - от молнии во время грозы сгорела школа. Пожар произошел в Шебеньгском Погосте. О случившемся сообщили в областном управлении МЧС.

Грозовой фронт ночью роходил на востоке области. Рано утром, около 3:37, местные жители сообщили о ЧП на улице Школьной, 4 - там загорелась сельская девятилетняя школа.

Первые пожарные застали открытое горение школьной столовой. Но огонь перешел на здание школы. В 04:18 пожару был присвоен второй номер сложности. Около 5 часов утро пожар удалось локализовать на площади 750 кв. м. Но горение продолжалось еще несколько часов.

Всего к ликвидации привлечено 21 человек и 12 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет. В школе обучалось 30 учащихся с 1 по 9 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU