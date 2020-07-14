Семеро вологжан заблудились в лесах и болотах за одно воскресенье

14 Июль 2020 2020-07-14T17:58:21+03:00

Только за 13 июля МЧС зафиксировало 5 случаев потери ориентиров

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В Вологодской области увеличилось количество заблудившихся. Вологжане стали активно посещать леса и болота с целью собрать ягод и грибов на пропитание. Спасатели за одно воскресенье 13 июня зарегистрировали семерых пропавших.

Двое женщин не могли выйти с болота в Кирилловском районе, недалеко от деревни Большое Коровино. Их начали искать, но к вечеру вологжанкам удалось самостоятельно найти путь.

В лесу Тотемского района потерялись дети 8 и 5 лет. Их обнаружила полиция.

В лесу Нелазского сельского поселения под Череповцом волонтеры поискового отряда Азимут только к ночи смогли отыскать 67-летнего мужчину.

79-летняя жительница поселка Чебсара долго не могла выйти из леса, но к 10 вечера вернулась домой самостоятельно.

В Бабаевском районе до сих пор ищут 49-летнего мужчину. Задействовано 75 человек и 20 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU