В Вологде на балконе загорелась коляска из-за окурка

14 Июль 2020 2020-07-14T17:41:43+03:00

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В областной столице на улице Возрождения, 82а на балконе в три часа дня произошел пожар. Вероятно, соседи сверху кинули окурок, а он попал в игрушечную коляску. Загорелись вещи.

29 пожарных и 10 единиц техники выехали на место ЧП. Дома никого не оказалось, специалисты попали на балкон по лестнице. Пламя удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Хранение легковоспламеняющихся веществ и предметов на балконе может стать причиной пожара! Не стоит и кидать из окон многоэтажек горящие окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU