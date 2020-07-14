2020-07-14T17:41:43+03:00
Происшествия

В Вологде на балконе загорелась коляска из-за окурка

Дома никого не было
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

В областной столице на улице Возрождения, 82а на балконе в три часа дня произошел пожар. Вероятно, соседи сверху кинули окурок, а он попал в игрушечную коляску. Загорелись вещи.

29 пожарных и 10 единиц техники выехали на место ЧП. Дома никого не оказалось, специалисты попали на балкон по лестнице. Пламя удалось ликвидировать. Никто не пострадал.

Хранение легковоспламеняющихся веществ и предметов на балконе может стать причиной пожара! Не стоит и кидать из окон многоэтажек горящие окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семеро вологжан заблудились в лесах и болотах за одно воскресенье
В Вологде на балконе загорелась коляска из-за окурка
Вологодчина вымирает
На Вологодчине запустили гастрофестиваль северной кухни
В Усть-Кубинском районе умер последний фронтовик
Музеи Вологодской области можно посетить бесплатно
В Вологодском районе заработал летний лагерь
В Вологодской области продолжают выявлять инфицированных коронавирусом
Нетрезвая вологжанка с раной на голове ударила врача чайником
На Вологодчине упали зарплаты
Полицейские поймали вандала, сломавшего фонтан в Шексне
Областные чиновники судятся с "Магистралью", забетонировавшей берега Вологды
Две иномарки столкнулись в Череповце, пострадала женщина
На Вологодчине ввели послабления коронавирусному режиму
В Вологде закрыли три детских сада из-за заражений коронавирусом