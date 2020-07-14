В Вологде на балконе загорелась коляска из-за окурка
Дома никого не было
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В областной столице на улице Возрождения, 82а на балконе в три часа дня произошел пожар. Вероятно, соседи сверху кинули окурок, а он попал в игрушечную коляску. Загорелись вещи.
29 пожарных и 10 единиц техники выехали на место ЧП. Дома никого не оказалось, специалисты попали на балкон по лестнице. Пламя удалось ликвидировать. Никто не пострадал.
Хранение легковоспламеняющихся веществ и предметов на балконе может стать причиной пожара! Не стоит и кидать из окон многоэтажек горящие окурки.
ИСТОЧНИК KP.RU