2020-07-14T16:55:45+03:00
Звезды

На Вологодчине запустили гастрофестиваль северной кухни

Фестиваль "Морошка" пройдет онлайн
Евдокия САХАРОВА
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vk.com/crk_totmavk.com/crk_totmaФото: vk.com
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В Вологодской области стартовал гастрофестиваль "Морошка", который направлен на популяризацию традиционной кухни Русского Севера. В этом году в онлайн-формате, в связи с ограничениями из-за пандемии. Участие примут кафе, дома культуры, музеи, мастера-ремесленники Тотемского района и представители Бабушкинского района. Мероприятия будут проходить всю неделю с 13 июля.

Познакомиться с блюдами традиционной северорусской кухни можно в рубрике «Открытая кухня», а узнать об изделиях традиционных ремесел вологодского края на сувенирной площадке «Соляная лавка».

Фестиваль проходит в группах Центра развития культуры «Тотьма» и Тотемского музейного объединения в ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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