2020-07-14T16:36:09+03:00
Общество

В Усть-Кубинском районе умер последний фронтовик

Василий Апполонович Кудряшов ушел из жизни в возрасте 95 лет
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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14 июля в селе Старое простились с последним солдатом Великой Отечественной войны из Усть-Кубинского района. Василий Апполонович Кудряшов дожил до 95 лет. Он пожелал покоиться рядом с супругой.

Василия призвали в ряды Красной армии в 18 лет. Он служил сапером, воевал на Прибалтийском фронте и был тяжело ранен у Кенигсберга. О победе узнал уже в больнице. Устьянин за военную службу получил орден Славы IIII степени, орден Великой Отечественной войны I степени, медали «За Отвагу» и «За Победу над Германией».

После войны стал работать на лесосплаве и бригадиром в совхозе. На пенсию вышел с должности школьного завхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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