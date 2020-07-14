В Усть-Кубинском районе умер последний фронтовик

14 Июль 2020 2020-07-14T16:36:09+03:00

Василий Апполонович Кудряшов ушел из жизни в возрасте 95 лет

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14 июля в селе Старое простились с последним солдатом Великой Отечественной войны из Усть-Кубинского района. Василий Апполонович Кудряшов дожил до 95 лет. Он пожелал покоиться рядом с супругой.

Василия призвали в ряды Красной армии в 18 лет. Он служил сапером, воевал на Прибалтийском фронте и был тяжело ранен у Кенигсберга. О победе узнал уже в больнице. Устьянин за военную службу получил орден Славы IIII степени, орден Великой Отечественной войны I степени, медали «За Отвагу» и «За Победу над Германией».

После войны стал работать на лесосплаве и бригадиром в совхозе. На пенсию вышел с должности школьного завхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU