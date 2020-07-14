2020-07-14T16:17:22+03:00
Звезды

Музеи Вологодской области можно посетить бесплатно

15 июля - третья среда месяца
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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На Вологодчине местные жители могут бесплатно посетить многие музеи 15 июля, т.к это третья среда месяца. Необходимо иметь прописку в нашем регионе и предъявить документ подтверждающий ее (например, паспорт). Студенты и школьники могут показать студенческий билет или справку - в этот день они не оплачивают вход независимо от места жительства.

Для осмотра открыты Вологодский музей-заповедник, Областная картинная галерея, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Полный список музеев с бесплатным билетом можно найти тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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