2020-07-14T15:50:40+03:00
Общество

В Вологодском районе заработал летний лагерь

Скоро детей примет еще
Иван Чухнин
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Под Вологдой 11 июля началась смена в летнем лагере «Изумруд», на днях откроется «Единство».

Эти лагеря находятся в ведомстве админи страции города. Работу «Изумруда» курирует управление физкультуры и спорта, «Единства» — управление образования.

В «Изумруде» планируется организовать три смены по две недели каждая. 17 июля запланирован заезд в "Единство", там также будет три смены. Всего в «Изумруде» и «Единстве» смогут отдохнуть около 660 детей.

- Строгие санитарные нормы применяются на всех этапах, — заверил мэр Вологды Сергей Воропанов.

На каждой смене будут работать врач и медсестра, которые проводят ежедневный контроль температуры детей и персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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