2020-07-14T15:25:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области продолжают выявлять инфицированных коронавирусом

Официально сообщено о 29 новых заболевших
Иван Чухнин
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В лидерах - Грязовецкий район.В лидерах - Грязовецкий район.Фото: Правительство Вологодской области
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За последние сутки на Вологодчине за сутки появились 29 новых случаев заражения коронавирусом. Лидер дня вновь Грязовецкий район - 14 случаев, 5 – Череповец, 2 – Вологда, 2 – Великоустюгский район, 2 – Тотемский район. По одному Кич-Городецкий район, Шекснинский район, Бабаевский район, Вологодский район.

Итоговая картина выглядит так:

655 – г. Вологда (+2)

422 – г. Череповец (+5)

150 – Шекснинский район (+1)

117 – Грязовецкий район (+14)

106 – Вологодский район (+1)

90 – Бабаевский район (+1)

71 – Кадуйский район

59 – Кирилловский район

57 – Великоустюгский район (+2)

37 – Устюженский район

31 – Череповецкий район

23 – Вытегорский район

22 – Тотемский район (+2)

19 – Сокольский район

15 – Кич-Городецкий район (+1)

13 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

8 – Тарногский район

8 – Усть-Кубинский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Никольский район

1 – Междуреченский район

1 – Вашкинский район

Погибших – 19 , количество обследованных в регионе – 270 051.

ИСТОЧНИК KP.RU

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