В Вологодской области продолжают выявлять инфицированных коронавирусом
За последние сутки на Вологодчине за сутки появились 29 новых случаев заражения коронавирусом. Лидер дня вновь Грязовецкий район - 14 случаев, 5 – Череповец, 2 – Вологда, 2 – Великоустюгский район, 2 – Тотемский район. По одному Кич-Городецкий район, Шекснинский район, Бабаевский район, Вологодский район.
Итоговая картина выглядит так:
655 – г. Вологда (+2)
422 – г. Череповец (+5)
150 – Шекснинский район (+1)
117 – Грязовецкий район (+14)
106 – Вологодский район (+1)
90 – Бабаевский район (+1)
71 – Кадуйский район
59 – Кирилловский район
57 – Великоустюгский район (+2)
37 – Устюженский район
31 – Череповецкий район
23 – Вытегорский район
22 – Тотемский район (+2)
19 – Сокольский район
15 – Кич-Городецкий район (+1)
13 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
8 – Тарногский район
8 – Усть-Кубинский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Никольский район
1 – Междуреченский район
1 – Вашкинский район
Погибших – 19 , количество обследованных в регионе – 270 051.
ИСТОЧНИК KP.RU