2020-07-14T14:42:56+03:00
Происшествия

Нетрезвая вологжанка с раной на голове ударила врача чайником

Долечиваться она отправилась в полицию
Иван Чухнин
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В Вологодской областной больнице женщина с раной на голове избила чайником врача.

Нетрезвая пациентка так требовала оказать ей медпомощь. Об инциденте сообщили в областном управлении Росгвардии. ЧП случилось в ночь на 13 июня в областной больнице на Пошехонском шоссе в Вологде.

На место выезжал наряд Росгвардии. Там сообщили, что около часа ночи в медучреждение обратилась женщина. Ее привел мужчина с признаками опьянения. От женщины исходил запах алкоголя, у нее была рана на голове. Пара веда себя агрессивно, они оскорбляли персонал и мешали работе докторов.

Они и вызвали наряд вневедомственной охраны. Но услышав о приезде стражей порядка, мужчина сбежал, оставив подругу. Та же стала вести себя агрессивно. Она даже схватила со стола чайник и ударила им одного из врачей.

В результате гвардейцам пришлось увезти раненую в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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