На Вологодчине упали зарлаты

14 Июль 2020 2020-07-14T11:34:19+03:00

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На Вологодчине статистика показала падение зарплат практически во всех сферах экономической деятельности. Об этом свидетельствуют новые данные Вологдастата, которые показывают положение в экономике за апрель.

Так, за апрель 2020 года средняя начисленная заработная плата в регионе составила 40 тысяч 288 рублей. Это почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в марте. Лидерами по заработной плате в апреле были работники металлургического производства с доходами почти 82 тысячи рублей, это на 3765 руб меньше, чем в марте.

На втором месте в апреле впервые оказались работники производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов с зарплатой 67 тысяч 092 руб.

Химики - сотрудники производств химических веществ и химических продуктов, заняли лишь пятую строчку с зарплатой 59305, рублей, что на 2103 рубля меньше, чем месяцем ранее.

Меньше всех получают работники производств текстильных изделий — 13689 рублей, причем их зарплаты по сравнению с прошлым месяцем выросли чуть ли не в два раза - на 6040 рублей. Немного получают работники полиграфических производств - их средняя зарплата 16639 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU