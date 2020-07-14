Полицейские поймали вандала, сломавшего фонтан в Шексне

14 Июль 2020 2020-07-14T11:42:36+03:00

В Вологодской области разрушен фонтан в Шексне. Фонтан находился под видеонаблюдением. Вандал попал на видео.

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В Шекснинском районе злоумышленник повредил скульптуру на фонтане в районнном центре. Вандала долго искать не пришлось. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, сотрудникам патрульно-постовой службы ОМВД России по Шекснинскому району обратилась местная жительница и сообщила, что статуя на городском фонтане сломана. Стражи правопорядка просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.

Вскоре молодой человек 1999 г.р. уже давал признательные показания в отделе полиции.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ, либо ареста на срок до 3 месяцев. Вероятно, к штрафу приплюсуется и стоимость ремонта фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU