2020-07-14T10:52:59+03:00
Общество

Областные чиновники судятся с "Магистралью", забетонировавшей берега Вологды

Однако ростверк и ныне там
Иван Чухнин
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Департамент строительства Вологодской области судится с ООО"Магистраль" - предприятием, забетонировавшим берега в Вологде, сообщает Ранпресс.

Так, областными чиновниками был подан иск в Арбитражный суд с требованием привлечь ООО «Магистраль» к административной ответственности за неисполнение предписания по занижению ростверка при берегоукреплении набережной реки.

Это предисание берегоукрепители пытались оспорить в суде. Но в мае 2020 года иск "Магистрали" признать недействительным предписание департамента, выданное еще в августе 2019 года, отклонили. Как выяснилось, строители перестарались: они забетонировали берег выше на 70 сантиметров, чем было предусмотрено в проекте.

Департамент требует устранить нарушение, но специалисты ООО «Магистраль» мотивируют невозможность исполнения предписания: придется буквально всек переделывать

Так как предписание не исполнено, Департамент строительства Вологодской области намерен привлечь ООО «Магистраль» к ответственности в административном порядке.

Компании грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Заседание пройдет 24 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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