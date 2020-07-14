2020-07-14T10:41:24+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись в Череповце, пострадала женщина

Иван Чухнин
Поделиться:
Одна иномарка врезалась в бок другой.Одна иномарка врезалась в бок другой.
Изменить размер текста:

В Череповце водитель устроил ДТП с пострадавшей.

В Северном районе Череповца произошло ДТП, столкнулись две иномарки - «Форд» и «Рено».

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, 13 июля в 14:05 у здания № 43А по Северному шоссе 55-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» выезжал с прилегающей территории. При этом он не пропустил «Рено Логан», которым управлял мужчина 1979 года рождения. При столкновении пострадала пассажирка «Рено», женщина 1963 года рождения.

Медики срочно доставили ее в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Вологодчине упали зарлаты
Полицейские поймали вандала, сломавшего фонтан в Шексне
Областные чиновники судятся с "Магистралью", забетонировавшей берега Вологды
Две иномарки столкнулись в Череповце, пострадала женщина
На Вологодчине ввели послабления коронавирусному режиму
В Вологде закрыли три детских сада из-за заражений коронавирусом
Семья вологжан объявила борщевику борьбу, а землякам — челлендж
Губернатор Вологодчины послал сына работать на Северсталь
В Череповце грузовик с кирпичом врезался в иномарку
Ущерб почти 500 тысяч: под Вологдой экскаваторщик оставил без газа 96 абонентов
В Вологде пройдет экологическая акция по сбору вторсырья
Молодой вологжанин заехал ногой полицейскому в голову
У вологодского пенсионера сожгли редкую раритетную машину
Два молодых вологжанина размахивали дорожным знаком
60-летний водитель врезался в дерево и погиб на вологодской трассе
Смертельное ДТП с 8 пострадавшими под Шексной попало на видео
В Вологодской области за сутки выявлено 27 заболевших
Подросток с мужчиной заблудились в лесу под Кадуем
В Вологде продают памятник архитектуры XIX века
Из горящей малосемейки в Вологде спасли четверых
В Вологде пьяный водитель без прав врезался в иномарку с детьми
Банкира, подозреваемого в разорении "Северного кредита", нашли в Испании
Пьяная череповчанка перепутала педали и утопила свою иномарку в Шексне
Череповчанка скончалась, сходив по грибы
На Вологодчине всплеск количества заболевших коронавирусом
Вологодский пенсионер едва не лишился раритета