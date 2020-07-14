Две иномарки столкнулись в Череповце, пострадала женщина
Одна иномарка врезалась в бок другой.
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В Череповце водитель устроил ДТП с пострадавшей.
В Северном районе Череповца произошло ДТП, столкнулись две иномарки - «Форд» и «Рено».
Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, 13 июля в 14:05 у здания № 43А по Северному шоссе 55-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» выезжал с прилегающей территории. При этом он не пропустил «Рено Логан», которым управлял мужчина 1979 года рождения. При столкновении пострадала пассажирка «Рено», женщина 1963 года рождения.
Медики срочно доставили ее в областную больницу № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU