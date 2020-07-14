Две иномарки столкнулись в Череповце, пострадала женщина

14 Июль 2020 2020-07-14T10:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце водитель устроил ДТП с пострадавшей.

В Северном районе Череповца произошло ДТП, столкнулись две иномарки - «Форд» и «Рено».

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, 13 июля в 14:05 у здания № 43А по Северному шоссе 55-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» выезжал с прилегающей территории. При этом он не пропустил «Рено Логан», которым управлял мужчина 1979 года рождения. При столкновении пострадала пассажирка «Рено», женщина 1963 года рождения.

Медики срочно доставили ее в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU