На Вологодчине ввели послабления коронавирусному режиму

13 Июль 2020 2020-07-13T16:49:27+03:00

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В Вологодской области губернатор объявил о продлении ограничительных мер как минимум до 3 августа. Ранее сообщалось, что к третьему этапу собираются приступить к 18 июля. Но коэффициент распространения коронавируса в регионе пока не стремится к необходимой единице. Несмотря на это, власти пошли на ряд дополнительных послаблений.

Санитарные КПП на въездах в муниципалитеты работать больше не будут. Отменяются электронные пропуска и снимаются требования самоизоляции для прибывших из других регионов. Приехавшим из-за границы и вахтовикам придется высидеть двухнедельный карантин как и раньше.

Наконец возобновится оказание плановой медицинской помощи, а детские сады будут открыты полный рабочий день. Для жителей Вологодской области начнут работу санатории. Разрешили занятия спортом на открытых площадках. Начинают свою работу гостиницы, пансионаты и платочные лагеря.

Губернатор подчеркнул, что масочный режим нужно соблюдать обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU