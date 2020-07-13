В Вологде закрыли три детских сада из-за заражений коронавирусом

13 Июль 2020 2020-07-13T16:36:23+03:00

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В Вологде в детсадах № 1, № 100 и № 106 закрыли дежурные группы - там обнаружены дети, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Информацию сообщил мэр города во время прямого эфира. С начала апреля детсады закрывались 14 раз, однако очагов заражения удалось избежать. Сергей Воропанов подчеркнул, что все случаи были единичными. Сейчас дошкольные учреждения посещает 4 тысячи ребят. Губернатор анонсировал открытие детских садов в полном объеме в ближайшее время.

Мэр заметил, что областная столица делает отрицательную статистику по коронавирусу всему региону. Коэффициент распространения вырос на Вологодчине до 1,5. За последнюю неделю в Вологде заболело 9 детей и 12 пенсионеров. При этом завозных случаев заболевания все меньше - вологжане расслабились и заражают друг друга самостоятельно. В Вологде уже 6 человек погибли, 653 заразились и 528 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU