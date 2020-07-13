2020-07-13T15:19:59+03:00
Общество

Семья вологжан объявила борщевику борьбу, а землякам — челлендж

Семья Львовых из деревни Погорелово каждый год уничтожает опасный сорняк
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото ВК Александр ЛьвовФото ВК Александр ЛьвовФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Вологодской области стоит серьезная проблема с борщевиком — это сорняк, который вырастает на несколько метров в высоту и размножается (корнями и самосевом) с невиданной скоростью. Его сок при попадании на кожу (на солнечном свете) вызывает серьезные ожоги, а если яд попал в глаза, то можно ослепнуть. При ожогах соком 80% тела люди погибают.

Семья Львовых из деревни Погорелово Вологодского района уже несколько лет самостоятельно борется с напастью. Вологжане выложили фотографии, как они уничтожают вредителя на повороте на Погорелово и Новый Источник с трассы А114 Вологда – Новая Ладога.

Семья активистов призвала присоединиться к уничтожению опасного растения: "Срубайте борщевик, место среза засыпайте солью, фотографируйте, выкладывайте фото в социальные сети с хештегом #борьба_с_борщевиком_ВМР".

На данный момент лидеры по количеству борщевика Череповецкий, Вологодский и Тотемский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья вологжан объявила борщевику борьбу, а землякам — челлендж
Губернатор Вологодчины послал сына работать на Северсталь
В Череповце грузовик с кирпичом врезался в иномарку
Ущерб почти 500 тысяч: под Вологдой экскаваторщик оставил без газа 96 абонентов
В Вологде пройдет экологическая акция по сбору вторсырья
Молодой вологжанин заехал ногой полицейскому в голову
У вологодского пенсионера сожгли редкую раритетную машину
Два молодых вологжанина размахивали дорожным знаком
60-летний водитель врезался в дерево и погиб на вологодской трассе
Смертельное ДТП с 8 пострадавшими под Шексной попало на видео
В Вологодской области за сутки выявлено 27 заболевших
Подросток с мужчиной заблудились в лесу под Кадуем
В Вологде продают памятник архитектуры XIX века
Из горящей малосемейки в Вологде спасли четверых
В Вологде пьяный водитель без прав врезался в иномарку с детьми
Банкира, подозреваемого в разорении "Северного кредита", нашли в Испании
Пьяная череповчанка перепутала педали и утопила свою иномарку в Шексне
Череповчанка скончалась, сходив по грибы
На Вологодчине всплеск количества заболевших коронавирусом
Вологодский пенсионер едва не лишился раритета