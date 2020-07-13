Семья вологжан объявила борщевику борьбу, а землякам — челлендж

13 Июль 2020 2020-07-13T15:19:59+03:00

Семья Львовых из деревни Погорелово каждый год уничтожает опасный сорняк

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В Вологодской области стоит серьезная проблема с борщевиком — это сорняк, который вырастает на несколько метров в высоту и размножается (корнями и самосевом) с невиданной скоростью. Его сок при попадании на кожу (на солнечном свете) вызывает серьезные ожоги, а если яд попал в глаза, то можно ослепнуть. При ожогах соком 80% тела люди погибают.

Семья Львовых из деревни Погорелово Вологодского района уже несколько лет самостоятельно борется с напастью. Вологжане выложили фотографии, как они уничтожают вредителя на повороте на Погорелово и Новый Источник с трассы А114 Вологда – Новая Ладога.

Семья активистов призвала присоединиться к уничтожению опасного растения: "Срубайте борщевик, место среза засыпайте солью, фотографируйте, выкладывайте фото в социальные сети с хештегом #борьба_с_борщевиком_ВМР".

На данный момент лидеры по количеству борщевика Череповецкий, Вологодский и Тотемский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU