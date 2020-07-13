Молодой вологжанин заехал ногой полицейскому в голову

13 Июль 2020 2020-07-13T12:53:22+03:00

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Вологодские следователи завершили расследование уголовного дела местного жителя, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

ЧП произошло 18 июня в поселке Лесково Вологодского района. Сотрудник ППС в полночь прибыл на вызов - жаловались на шум. В квартире дебоширили и били стекла. Особенно дико себя вел 20-летний пьяный молодой человек.

Хулигана посадили в специальный отсек служебного авто, но он продолжил вести себя агрессивно и пнул полицейского ногой в голову. Следователи собрали доказательную базу по делу и теперь оно направится в суд. Мужчине грозит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU