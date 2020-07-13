2020-07-13T12:41:35+03:00
Общество

У вологодского пенсионера сожгли редкую раритетную машину

ГАЗ-2 66 года выпуска, у президента РФ той же модели
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы Натальи МалованинойФото со страницы Натальи МалованинойФото: vk.com
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В Вологде 10 июля хулиганы сожгли раритетный ГАЗ-2, стоявший во дворе дома 72а на улице Возрождения. Машина 1966 года выпуска принадлежит 73-летнему пенсионеру.

Сначала преступники вскрыли автомобиль, потом распивали в салоне алкоголь и под конец подожгли. Депутат городской думы Вологды Наталья Малованина вступилась за владельца редкой Волги.

«Я знаю водителя этой машины. Виктор Тимофеевич простой трудяга, пенсионер, который знал каждый болтик в машине. В свои 73 года он оставался верен своей ласточке. И машина была для него далеко не роскошь, а действительно средство передвижения — от дома до дачи!», — рассказала депутат в соцсетях.

Пенсионеру вызвались помочь несколько человек, в том числе члены Общественного совета города. Работы по восстановлению Волги проведут бесплатно. Отдельно отметили, что сбор средств на материалы пока не осуществляется — будьте осторожны, активизировались мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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