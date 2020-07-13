Два молодых вологжанина размахивали дорожным знаком

13 Июль 2020 2020-07-13T12:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу в половину седьмого утра в Вологде сотрудники вневедомственной охраны заметили двух молодых людей, которые несли дорожный знак "Остановка и стоянка запрещена". На вопросы "где взяли" и "куда несете" двадцатилетние вологжане ответить не смогли, как и объяснить мотивы своего поступка. Вероятно они бурно отметили вечер пятницы.

Подозрительную парочку нашли районе Белозерского шоссе, а потом сдали полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU