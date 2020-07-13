Два молодых вологжанина размахивали дорожным знаком
Их остановил наряд вневедомственной охраны
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В субботу в половину седьмого утра в Вологде сотрудники вневедомственной охраны заметили двух молодых людей, которые несли дорожный знак "Остановка и стоянка запрещена". На вопросы "где взяли" и "куда несете" двадцатилетние вологжане ответить не смогли, как и объяснить мотивы своего поступка. Вероятно они бурно отметили вечер пятницы.
Подозрительную парочку нашли районе Белозерского шоссе, а потом сдали полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU