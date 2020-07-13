2020-07-13T12:00:07+03:00
Происшествия

60-летний водитель врезался в дерево и погиб на вологодской трассе

Мужчина не справился с управлением
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба областного УМВД.
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На 3 километре автодороги Андогский-Черкесиха в минувшее воскресенье произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в 8 часов вечера. 60-летний водитель автомобиля Нива Шевроле не смог справиться с управлением: машина слетела с дороги в кювет и укатилась в лес, где врезалась в дерево.

Мужчина погиб на месте от полученных травм. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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