60-летний водитель врезался в дерево и погиб на вологодской трассе
Мужчина не справился с управлением
-Фото: пресс-служба областного УМВД.
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На 3 километре автодороги Андогский-Черкесиха в минувшее воскресенье произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в 8 часов вечера. 60-летний водитель автомобиля Нива Шевроле не смог справиться с управлением: машина слетела с дороги в кювет и укатилась в лес, где врезалась в дерево.
Мужчина погиб на месте от полученных травм. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU