2020-07-13T11:40:54+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП с 8 пострадавшими под Шексной попало на видео

ЧП произошло в минувшее воскресенье
Евдокия САХАРОВА
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Фото Вологда ПоискФото Вологда Поиск
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В Шекснинском районе в ДТП пострадали восемь человек. Авария случилась около 18:40 на 74 километре автодороги ВологдаТихвин – Р21 Кола. Момент столкновения попал на видеорегистратор идущей сзади машины.

По предварительным данным, водитель Лады Калины выехал на встречку, где столкнулся в лоб с Ладой Ларгус. В Калине находились семеро: один мужчина-пассажир скончался от травм, двух женщин и троих детей направили в больницу. Женщину и несовершеннолетнего из Ларгуса отвезли в медучреждение.

На данный момент сотрудниками ГИБДД уточняются обстоятельства происшествия.

Смертельное ДТП с 8 пострадавшими на вологодской трассе попало на видео.Авария произошла в Шекснинском районе. Один мужчина погиб, семерых женщин и детей отправили в больницу. Видео предоставлено УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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