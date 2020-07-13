2020-07-13T12:06:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области за сутки выявлено 27 заболевших

Иван Чухнин
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На страничке губернатора Вологодской области обновлена информация на 13 июля. За сутки заболело 27 вологжан, более половины прироста дал Грязовецкий район +15 человек. 5 – Череповец, 2 – Вологодский район, 2 – Кадуйский район, 2 - Бабаевский район, 1 - Вологда.

Всего на Вологодчине 1915 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. 653 – г. Вологда (+1)

417 – г. Череповец (+5)

149 – Шекснинский район

105 – Вологодский район (+2)

103 – Грязовецкий район (+15)

89 – Бабаевский район (+2)

71 – Кадуйский район (+2)

59 – Кирилловский район

55 – Великоустюгский район

37 – Устюженский район

31 – Череповецкий район

23 – Вытегорский район

20 – Тотемский район

19 – Сокольский район

14 – Кич-Городецкий район

13 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

8 – Тарногский район

8 – Усть-Кубинский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Никольский район

1 – Междуреченский район

1 – Вашкинский район

Погибших – 19. Количество обследованных – 269 054.

ИСТОЧНИК KP.RU

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