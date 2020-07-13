В Вологодской области за сутки выявлено 27 заболевших
На страничке губернатора Вологодской области обновлена информация на 13 июля. За сутки заболело 27 вологжан, более половины прироста дал Грязовецкий район +15 человек. 5 – Череповец, 2 – Вологодский район, 2 – Кадуйский район, 2 - Бабаевский район, 1 - Вологда.
Всего на Вологодчине 1915 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. 653 – г. Вологда (+1)
417 – г. Череповец (+5)
149 – Шекснинский район
105 – Вологодский район (+2)
103 – Грязовецкий район (+15)
89 – Бабаевский район (+2)
71 – Кадуйский район (+2)
59 – Кирилловский район
55 – Великоустюгский район
37 – Устюженский район
31 – Череповецкий район
23 – Вытегорский район
20 – Тотемский район
19 – Сокольский район
14 – Кич-Городецкий район
13 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
8 – Тарногский район
8 – Усть-Кубинский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Никольский район
1 – Междуреченский район
1 – Вашкинский район
Погибших – 19. Количество обследованных – 269 054.
ИСТОЧНИК KP.RU