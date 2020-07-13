Подросток с мужчиной заблудились в лесу под Кадуем

13 Июль 2020 2020-07-13T11:20:36+03:00

Еще один вологжанин пропал в Грязовецком районе

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В Вологодской области за последние сутки в лесу пропали трое. На данный момент поиски результатов не дали. Об этом сообщила областная служба МЧС.

55-летний мужчина сутки назад пропал на болоте в Грязовецком районе, недалеко от деревни Великорецкий. Другие любители леса исчезли у деревни Тименская Кадуйского района: домой не вернулся мужчина 1969 года рождения и с ним подросток 16 лет.

На Вологодчине действует телефон доверия МЧС 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU