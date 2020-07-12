12 Июль 2020 2020-07-12T17:34:39+03:00

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Около 8 вечера в минувшую субботу у дома № 18 на Конева в Вологде произошло ДТП с участием детей. На светофоре стоял Форд Фокус, за ним Форд Эскорт - за рулем сидела 39-летняя женщина, пассажиры - дети. На полной скорости хаотично перестраиваясь в них врезается ВАЗ 2112. Водитель - нетрезвый мужчина 1987 года рождения без прав на управление автомобилем. Машины сложились в бутерброд. ДТП попало на городские камеры видеонаблюдения.

В аварии пострадала женщина, ее пассажиры 2 и 8 лет и виновник аварии. Все лечатся на дому.

В Вологде пьяный водитель без прав врезался в иномарку с детьми.Форд Эскорт сложился от удара, а двери заклинило - очевидцы выдирали пострадавших из машины

ИСТОЧНИК KP.RU