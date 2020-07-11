Пьяная череповчанка перепутала педали и утопила свою иномарку в Шексне
Ей удалось покинуть автомобиль самостоятельно
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В пятницу вечером около яхт-клуба в Череповце произошел инцидент с автоледи. Нетрезвая женщина спутала газ с тормозом и вылетела в реку Шексну. Несмотря на свое опьянение, череповчанка самостоятельно выплыла из водоема.
«Шкоду Октавию» затопило, но неглубоко. Вытаскивать машину пришлось эвакуатором. Девушку увезли сотрудники ГИБДД на медосвидетельствование.
ИСТОЧНИК KP.RU