Пьяная череповчанка перепутала педали и утопила свою иномарку в Шексне

11 Июль 2020 2020-07-11T14:27:41+03:00

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В пятницу вечером около яхт-клуба в Череповце произошел инцидент с автоледи. Нетрезвая женщина спутала газ с тормозом и вылетела в реку Шексну. Несмотря на свое опьянение, череповчанка самостоятельно выплыла из водоема.

«Шкоду Октавию» затопило, но неглубоко. Вытаскивать машину пришлось эвакуатором. Девушку увезли сотрудники ГИБДД на медосвидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU