Череповчанка скончалась, сходив по грибы

11 Июль 2020 2020-07-11T14:12:28+03:00

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Спасателям Череповца поступил сигнал о пожилой женщине, попавшей в беду. 81-летняя череповчанка пошла в лес за грибами и ягодами вместе с подругой. Пенсионерке внезапно стало плохо, она упала и захрипела. ЧП произошло в районе деревни Большая Дора. Однако, когда специалисты прибыли на место, пострадавшая уже не подавала признаков жизни.

Спасатели вынесли тело из леса и передали полиции. Эксперты должны установить причину смерти погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU