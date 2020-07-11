2020-07-11T13:58:43+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине всплеск количества заболевших коронавирусом

38 новых пациентов с covid-19 медики зафиксировали за последние сутки
Евдокия САХАРОВА
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В последние недели по Вологодской области ежесуточно заболевало коронавирусом по 20 человек, однако 11 июля выявлено 38 новых зараженных. В областной столице 14 пациентов, 7 в Череповце, 6 в Вологодском районе, 6 в Кичменгско-Городецком, 2 в Великоустюгском, по одному в Череповецком, Кирилловском, Вытегорском и Сокольском районах.

Госпитализирован 151 человек. 19 жителей региона умерли от болезни. 30 вологжан выздоровели за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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