Вологодский пенсионер едва не лишился раритета

10 Июль 2020 2020-07-10T14:44:11+03:00

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В Вологде горела раритетная "Волга".

Автомобиль, чудо советского автопрома, ГАЗ-21 1966 года выпуска, едва не сгорел в ночь на 10 июля во дворе на улице Возрождения. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Информация о пожаре поступила в 1:59 ночи. Тушить во двор на улицу Возрождения, 72-а выезжали две пожарные машины, 8 человек личного состава.

Огонь повредил внутреннюю отделку салона, панель приборов, закопчено остекление машины.

Причиной пожара специалисты называют умышленный поджог.

«Волга» принадлежит 73-летнему жителю Вологды. Как заметили журналисты портала Города Во, автомобиль такой марки числится и у президента страны - Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU