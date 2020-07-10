2020-07-10T14:44:11+03:00
Происшествия

Вологодский пенсионер едва не лишился раритета

Его 54-летнюю "Волгу"подожгли
Иван Чухнин
Поделиться:
Злоумышленников ищут.Злоумышленников ищут.
Изменить размер текста:

В Вологде горела раритетная "Волга".

Автомобиль, чудо советского автопрома, ГАЗ-21 1966 года выпуска, едва не сгорел в ночь на 10 июля во дворе на улице Возрождения. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Информация о пожаре поступила в 1:59 ночи. Тушить во двор на улицу Возрождения, 72-а выезжали две пожарные машины, 8 человек личного состава.

Огонь повредил внутреннюю отделку салона, панель приборов, закопчено остекление машины.

Причиной пожара специалисты называют умышленный поджог.

«Волга» принадлежит 73-летнему жителю Вологды. Как заметили журналисты портала Города Во, автомобиль такой марки числится и у президента страны - Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодский пенсионер едва не лишился раритета
Вологодский активист оштрафован на 30 тысяч за получение двух бюллетеней на референдуме
В Вологде не могут закончить сенокос
Вологжанка не смогла вывести своего отца из горящего дома
В Череповце три уборщицы мыли магазин по ночам и воровавали там товар
В Вологде полицейские нашли поджигателя автомобиля
В Вологдской области "Шевроле Нива" упала в реку
Житель Вологодской области сжег собственный автомобиль
В Вологодской области признано погибшими от коронавируса 19 человек
В центре Вологды продают дворянский особняк с мезонином
В Чагоде женщина изготовила поддельные документы на автомобиль
В пожаре, оставившем без крова над головой 8 семей, обвиняют пьяниц
Осужденный сбежал из колонии-поселения в Вологодской области
Ураган оставил вологжан без электричества и крыши над головой
Молния ударила в купол храма в Вологодской области
Родина Деда Мороза побила свой рекорд по жаре
Юная череповчанка поймана с крупной партией наркотиков
В Вологде появятся студенческие веломаршруты
Вологодским пенсионерам выделили прилавки для торговли своей продукцией
Череповчанка воровала деньги со счета свой коллеги через телефон
Иномарка попала под грузовик на кольце в Вологде