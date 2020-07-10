Вологодский пенсионер едва не лишился раритета
В Вологде горела раритетная "Волга".
Автомобиль, чудо советского автопрома, ГАЗ-21 1966 года выпуска, едва не сгорел в ночь на 10 июля во дворе на улице Возрождения. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Информация о пожаре поступила в 1:59 ночи. Тушить во двор на улицу Возрождения, 72-а выезжали две пожарные машины, 8 человек личного состава.
Огонь повредил внутреннюю отделку салона, панель приборов, закопчено остекление машины.
Причиной пожара специалисты называют умышленный поджог.
«Волга» принадлежит 73-летнему жителю Вологды. Как заметили журналисты портала Города Во, автомобиль такой марки числится и у президента страны - Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU