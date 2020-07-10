2020-07-10T13:53:43+03:00
Происшествия

Вологжанка не смогла вывести своего отца из горящего дома

Мужчина сгорел заживо
Иван Чухнин
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Под Вологдой погиб пенсионер. Дочь не смогла вывести его из горящего здания. ЧП случилось в дачном доме в Вологодском районе в Майском сельском поселении в СНТ «Радужное». На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Однако дом 36 квадратных метров полностью уничтожило огнём. Погибший - 78-летний пенсионер плохо ходил из-за перенесенного инсульта.

9 июля около 22 часов 54-летняя женщина легла спать, а мужчина в это время смотрел телевизор. Внезапно дочь почувствовала запах дыма. как оказалось, загорелось возле трубы у потолка. Сил женщине не хватило, чтобы вывести отца из горящего дома. Оказалось, что отец затопил печь, когда она уснула. Но печное оборудование было неисправно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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