2020-07-10T13:22:54+03:00
Общество

В Череповце три уборщицы мыли магазин по ночам и воровавали там товар

Они пойманы с поличным
Иван Чухнин
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В Череповце задержана банда воров, в которую вошли три уборщицы. Управление Росгвардии сообщает о задержании трех женщин 50, 52 и 57 лет. Они постоянно обворовывали магазин, где работали уборщицами, прибираясь по ночам.

Их взяли с поличным в три часа ночи на Шекснинском проспекте. Пропажи начали замечать сотрудники магазина, они по камерам наблюдения и отследили, что приходившие ночью сотрудники клининговой компании воруют товары с полок.

Женщины вместе с украденным были доставлены в полицию. Там они будут проверены на причастность к другим кражам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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