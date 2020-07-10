В Череповце три уборщицы мыли магазин по ночам и воровавали там товар
Они пойманы с поличным
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В Череповце задержана банда воров, в которую вошли три уборщицы. Управление Росгвардии сообщает о задержании трех женщин 50, 52 и 57 лет. Они постоянно обворовывали магазин, где работали уборщицами, прибираясь по ночам.
Их взяли с поличным в три часа ночи на Шекснинском проспекте. Пропажи начали замечать сотрудники магазина, они по камерам наблюдения и отследили, что приходившие ночью сотрудники клининговой компании воруют товары с полок.
Женщины вместе с украденным были доставлены в полицию. Там они будут проверены на причастность к другим кражам.
ИСТОЧНИК KP.RU