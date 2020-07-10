В Вологде полицейские нашли поджигателя автомобиля
В Вологде полицейские раскрыли поджог автомобиля. Сгорел ВАЗ-21102 во дворе дома по улице Чернышевского. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Экспертами было установлено, что произошел умышленный поджог.
Установлена личность подозреваемого: это был знакомый автовладельца, ранее судимый гражданин 1982 г.р.. Он был задержан.
Как оказалось, мужчины поссорились, причем хозяин авто нецензурно выразился в его адрес. Поэтому вологжанин решил таким образом решил ему отомстить. мужчина уже дал признательные показания.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU