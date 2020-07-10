2020-07-10T13:04:29+03:00
Общество

В Вологде полицейские нашли поджигателя автомобиля

Ему грозит 5 лет колонии
Иван Чухнин
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Эксперты установили, что это поджог.Эксперты установили, что это поджог.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде полицейские раскрыли поджог автомобиля. Сгорел ВАЗ-21102 во дворе дома по улице Чернышевского. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Экспертами было установлено, что произошел умышленный поджог.

Установлена личность подозреваемого: это был знакомый автовладельца, ранее судимый гражданин 1982 г.р.. Он был задержан.

Как оказалось, мужчины поссорились, причем хозяин авто нецензурно выразился в его адрес. Поэтому вологжанин решил таким образом решил ему отомстить. мужчина уже дал признательные показания.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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