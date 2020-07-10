В Вологдской области "Шевроле Нива" упала в реку

10 Июль 2020 2020-07-10T12:28:23+03:00

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В Грязовецком районе, в трех километрах от деревни Анненское, в реке Комела утонула "Нива Шевроле". В ней найден погибший водитель. Машина упала в омут, глубина которого составляла около 4 метров. Проходившие мимо люди увидели масляное пятно на поверхности воды и забили тревогу. К воде шел автомобильный след. Вечером 9 июля около 17:00 вв реке была обнаружена машина "Нива", а в ней погибший мужчина.

Удалось установить его личность – это 48-летний местный житель. Автомобиль, ехавший вдоль реки резк свернул с крутого берега и упал в реку. Причины этого выясняются. Проверяется версия - шоферу стало плохо, он не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU