2020-07-10T14:55:25+03:00
Происшествия

Житель Вологодской области сжег собственный автомобиль

Он решил завести его без ключа
Иван Чухнин
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Автомобиль сильно обгорел.Автомобиль сильно обгорел.
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Мужчина сжег собственную иномарку. ЧП случилось 9 июля в 22:35. Горел автомобиль Great Wall Hover H3, 2012 года выпуска, в поселке Царева Тотемского района. Иномарка принадлежит 46-летнему мужчине.

На место выехали пожарные. Огонь был оперативно потушен, но машина практически сгорела: был поврежден моторный отсек, выгорел салон автомобиля, повреждено остекление и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Мужчина рассказал, что он не мог найти ключей от замка зажигания и решил завести автомобиль "напрямую" - замкнув провода, минуя замок зажигания. Однако произошло короткое замыкание: посыпались искры, пошел дым, машина загорелась, а он не смог ничего сделать.

Эксперты сформулировали причину пожара как "возникновение аварийного режима работы в электрооборудовании автомобиля, вызванного действиями со стороны владельца", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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