Житель Вологодской области сжег собственный автомобиль
Мужчина сжег собственную иномарку. ЧП случилось 9 июля в 22:35. Горел автомобиль Great Wall Hover H3, 2012 года выпуска, в поселке Царева Тотемского района. Иномарка принадлежит 46-летнему мужчине.
На место выехали пожарные. Огонь был оперативно потушен, но машина практически сгорела: был поврежден моторный отсек, выгорел салон автомобиля, повреждено остекление и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Мужчина рассказал, что он не мог найти ключей от замка зажигания и решил завести автомобиль "напрямую" - замкнув провода, минуя замок зажигания. Однако произошло короткое замыкание: посыпались искры, пошел дым, машина загорелась, а он не смог ничего сделать.
Эксперты сформулировали причину пожара как "возникновение аварийного режима работы в электрооборудовании автомобиля, вызванного действиями со стороны владельца", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU