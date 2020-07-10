Вологодский активист оштрафован на 30 тысяч за получение двух бюллетеней на референдуме

10 Июль 2020 2020-07-10T14:21:36+03:00

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Евгения Доможирова осудили за нарушение закона во время голосования за внесение изменений в Конституцию РФ. Он дважды взял бюллетень на свое имя в избирательной комиссии - сначала на избирательном участке, а потом возле дома в палатке.

Постановление о штрафе вынес мировой суд на основании того, что получение двух бюллетеней во время одного голосования незаконно. Евгений Доможиров в суде сообщил, что проголосовал только один раз и передал пустой бюллетень в качестве доказательства сотрудникам полиции. По словам Евгения Доможирова, таким образом он показал несовершенство механизма голосования.

«Мы доказали, что система голосования полностью дырявая», - заявил вологжанин после оглашения приговора суда.

Суд назначил активисту административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Евгений Доможиров намерен обжаловать приговор.

Добавим, что 3 июля состоялся суд над другой нарушительницей. Член участковой избирательной комиссии голосовала дважды – на стационарном и на выездном участках. Она была оштрафована.

ИСТОЧНИК KP.RU