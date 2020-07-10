2020-07-10T11:05:33+03:00
Общество

В центре Вологды продают дворянский особняк с мезонином

Иван Чухнин
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Сайт администрации города Вологды.Сайт администрации города Вологды.
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В Вологде продается дворянский особняк с мезонином. Здание деревяное, находится в центре города - на улице Октябрьской, 43-а. Здание было построено в 1881 году, имеет богатейшую историю. Но в 21 веке горело и нуждается в реставрации.

Как сообщают градозащитники, в начале 20-го века дом принадлежал потомственной дворянке Анне Поповой, затем им владел купец Сазонов. Сейчас здание имеет статус федерального памятника архитектуры дворянской и купеческой застройки. Он накладывает на собственника особые обязательства. Так, при покупке здания собственник обязан в течение трех лет провести реставрацию здания.

Продают здание с аукциона, стартовая цена - 1,35 миллиона рублей. Примерно в такую сумму в Вологде дают за небольшую однокомнатную квартиру в старом фонде с ремонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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