В Чагоде женщина изготовила поддельные документы на автомобиль
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Инспекторы ДПС Чагодощенском районе проверяли документы у остановленного автомобилиста. Диагностическая карта технического состояния автомобиля показалась одному из полицейских подозрительной. Проверка по базам данных, подтвердила подозрения. Его доставили в отдел полиции.
Он признался, что диагностическую карту ему изготовила его знакомая за тысячу рублей.
Женщина оказалась ранее несудимой, это была местная 50-летняя жительница.
Она пояснила, что поддельный документ изготовила сама, в домашних условиях. Так она просто хотела помочь своему знакомому и подработать.
В результате против нее возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.
Полицейские просят всех тех, у кого возникли сомнения в подлинности диагностической карты, сообщить в полицию по телефонам в Вологде 8(8172) 72–00–01 или «02».
ИСТОЧНИК KP.RU