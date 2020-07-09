В пожаре, оставившем без крова над головой 8 семей, обвиняют пьяниц

9 Июль 2020 2020-07-09T23:01:41+03:00

Официальная причина еще не названа

Изменить размер текста: A A

В Никольске сгорел дотла 8-квартирный дом на улице Строителей. Как сообщала "Комсомольская правда"- Вологодская область, 7 июля огонь полностью уничтожил деревянное двухэтажное здание и сарайки возле его.

Без крыши над головой остались 24 человека, в том числе пятеро детей, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Официальная причина пока не названа.

Версия пострадавших - виноваты местные пьяницы, выпивавшие в дощатой сарайке возле дома. Именно оттуда, по словам очевидцев, огонь перебросился сначала на соседние сараи, затем на дом.Напомним, вчера в Никольске был установлен температурный рекорд - там несколько дней стояла сухая, жаркая погода. Температура

поднималась до 35 тепла. Распространению огня также способствовал ветер.

Погорельцам предоставлено временное жилье, однако большинство предпочло остановиться у родных.В администрации Никольского района работает комиссии по ликвидации последствий пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU