2020-07-09T18:49:43+03:00
Происшествия

Осужденный сбежал из колонии-поселения в Вологодской области

Его искали около 10 часов
Ульяна ЧУХАРКИНА
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Беглеца ждет еще один суд.Беглеца ждет еще один суд.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Осуждённый сбежал из колонии-поселения № 7, что находится в Череповецком райне. Он задержан на территории посёлка Шексна. Инцидент произошел 8 июля, около шести часов вечера. Мужчина работал на производственном объекте в Шекснинском районе, но самовольно покинул территорию предприятия.

Поиски велись сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области. Они длились более десяти часов. Рано утром, 9 июля, в полпятого утра, осужденный был задержан в райцентре - посёлке Шексна.

Как сообщает сайт газеты «Премьер», сейчас ведется разбирательство по установлению всех причин и обстоятельств ицидента. Затем судьбу беглеца будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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