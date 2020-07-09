Родина Деда Мороза побила свой рекорд по жаре

9 Июль 2020 2020-07-09T17:58:56+03:00

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Метеорологи регионального ЦГМС сообщили о температурных рекордах в Вологодской области. В трех восточных районах региона 8 июля столбик термометра поднялся на максимальную высоту.

Так, в Никольске зафиксирован рекорд - +37,4 градусов. Ранее рекорд был поставлен в 1954 году - +33,4 градуса. Жарко вчера было и в Тотьме - + 33,3 C. Предыдущий рекорд в 32,9 градуса поставлен также в 1954 году.

На Родине Деда Мороза был обновлен температурный рекорд 2010 года. 10 лет назад температура в Великом Устюге составила 32,6 градусов, а в этом году воздух здесь прогрелся до +35,3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU