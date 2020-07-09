Юная череповчанка поймана с крупной партией наркотиков

9 Июль 2020 2020-07-09T17:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце задержали несовершеннолетнюю с 72 свертками с веществом, похожим на наркотики. Еще 11 свертков она хранила дома. Девушку задержали при попытке сбыть наркотики путем закладок. 17-летняя череповчанка в карманах куртки несла 22 свертка, в сумке — 50. Все изъятое было направлено на экспертизу, оказалось, что в свертках - метилэфедрон, синтетический наркотик, общей массой 65,62 грамма. При обыске ее квартиры у девушки нашли сумку с с аналогичным наркотиком общей массой 304,65 грамма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В действиях череповчанки усматривается покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает городское У МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU