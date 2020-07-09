В Вологде появятся студенческие веломаршруты

9 Июль 2020 2020-07-09T15:00:39+03:00

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Велосипедный маршрут разрабатывают студенты ВоГУ. Он должен объединить многочисленные корпуса и общежития ВоГУ. За дело взялись студенты, будущие архитекторы.

В Вологде работает проектный офис «Лаборатория городской среды» . Представители его и студентов кафедры архитектуры и градостроительства ВОГУ на встрече с мэром Вологды Сергеем Воропановым, посвященой разработке проектов благоустройства областной столицы, высказали эту идею и теперь приступили к ее осуществлению, об этом сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В рамках летней практики студенты будут разрабатывать проекты общественных пространств в городе. Одним из проектов станет велосипедный маршрут, который свяжет свяжет все корпуса и общежития ВоГУ, сделает более удобным перемещение преподавателей и студентов. Также в эту систему велодорожек планируется включить набережную и некоторые достопримечательности Вологды.

- Речь идет не о глобальном проекте, а о студенческом маршруте, который далее будет вписан в стратегию развития общественных пространств, - уточнила руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

По мнению студентки Марины Бирюковой, передвигаться на велосипеде по городу бывает проблематично. Поэтому необходимо обустроить велодорожки. По ее мнению, это возможо за счет газона, либо за счет сужения проезжей части.

Помимо этого, студенты-архитекторы планируют создать проекты зон отдыха и общественных пространств в каждом из районов Вологды.

- Одним из таких мест мы выбрали сквер по улице Орлова, потому что нас заинтересовала его история. Раньше здесь располагалась торговая площадь и постоянно бурлила жизнь. Мы хотим сохранить основную функцию этого места, но также хотим расшить его функционал. Сделать его полноценным местом отдыха. На данный момент, проект находится на стадии обсуждения, разработана концепция, - рассказала студентка 3 курса кафедры архитектуры ВоГУ Алена Бахметова.

- Ребята предложили проработать студенческий веломаршрут. Мы договорились о новой встрече: студенты вместе с сотрудниками администрации сядут на велосипеды и проедут по городу, чтобы обсудить актуальные вопросы на месте. Очень приятно, что ребята заинтересованы в успешной реализации и хотят сделать что-то значимое для нашего города, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

ИСТОЧНИК KP.RU