2020-07-09T15:00:39+03:00
Общество

В Вологде появятся студенческие веломаршруты

Будущие архитекторы ломают голову, как велосипедистам передвигаться по городу
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Велосипедный маршрут разрабатывают студенты ВоГУ. Он должен объединить многочисленные корпуса и общежития ВоГУ. За дело взялись студенты, будущие архитекторы.

В Вологде работает проектный офис «Лаборатория городской среды» . Представители его и студентов кафедры архитектуры и градостроительства ВОГУ на встрече с мэром Вологды Сергеем Воропановым, посвященой разработке проектов благоустройства областной столицы, высказали эту идею и теперь приступили к ее осуществлению, об этом сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В рамках летней практики студенты будут разрабатывать проекты общественных пространств в городе. Одним из проектов станет велосипедный маршрут, который свяжет свяжет все корпуса и общежития ВоГУ, сделает более удобным перемещение преподавателей и студентов. Также в эту систему велодорожек планируется включить набережную и некоторые достопримечательности Вологды.

- Речь идет не о глобальном проекте, а о студенческом маршруте, который далее будет вписан в стратегию развития общественных пространств, - уточнила руководитель Лаборатории городской среды Татьяна Жданова.

По мнению студентки Марины Бирюковой, передвигаться на велосипеде по городу бывает проблематично. Поэтому необходимо обустроить велодорожки. По ее мнению, это возможо за счет газона, либо за счет сужения проезжей части.

Помимо этого, студенты-архитекторы планируют создать проекты зон отдыха и общественных пространств в каждом из районов Вологды.

- Одним из таких мест мы выбрали сквер по улице Орлова, потому что нас заинтересовала его история. Раньше здесь располагалась торговая площадь и постоянно бурлила жизнь. Мы хотим сохранить основную функцию этого места, но также хотим расшить его функционал. Сделать его полноценным местом отдыха. На данный момент, проект находится на стадии обсуждения, разработана концепция, - рассказала студентка 3 курса кафедры архитектуры ВоГУ Алена Бахметова.

- Ребята предложили проработать студенческий веломаршрут. Мы договорились о новой встрече: студенты вместе с сотрудниками администрации сядут на велосипеды и проедут по городу, чтобы обсудить актуальные вопросы на месте. Очень приятно, что ребята заинтересованы в успешной реализации и хотят сделать что-то значимое для нашего города, - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде появятся студенческие веломаршруты
Вологодским пенсионерам выделили прилавки для торговли своей продукцией
Череповчанка воровала деньги со счета свой коллеги через телефон
Иномарка попала под грузовик на кольце в Вологде
В Череповце торговец лодками и моторами обманул покупателей и поставщиков на 1,5 миллиона рублей
Молодые вологжане попали в аварию в Карелии
Пёс Урусвати вычислил вологодского вора
В Вологде скончалась Татьяна Чистякова - художник, керамист, педагог
В Никольске восемь семей, в том числе 6 детей, остались без крова
Под Соколом на дороге сгорел грузовик
В Череповце суд осудил председателя Совета дома за подделку протокола собрания
В Вологодских вузах добавится количество бюджетных мест
Семь человек попало в аварию на трассе Москва - Архангельск
В Вологодской области дом сгорел из-за попадания в него молнии
Хоккеист "Северстали" заболел коронавирусом
Под Вологдой пропал 47-летний мужчина
Минпросвещения запретило традиционные общешкольные линейки 1 сентября
Хозяйственный дачник украл с фермы доски для собственной бани
Череповецкий вандал разбил стекло выставочного автомобиля сумкой с вещами
Прямой поезд Вологда-Симферополь начнет ходить с середины июля
Ещё 21 человек узнало о неприятном диагнозе в Вологодской области
Двое женщин попали в ДТП на дороге Шексна-Сизьма
Два человека погибли в ДТП на трассе Вологда-Новая Ладога
В Сокольском районе утонул в карьере второй подросток