2020-07-09T13:19:05+03:00
Общество

Череповчанка воровала деньги со счета свой коллеги через телефон

Ей грозит до 6 лет лишения свободы
Иван Чухнин
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Череповчанка через телефон списывала деньги со счета своей коллеги. Но все-таки воровка попалась. Ей понадобилось больше средств, она за короткий срок совершила несколько переводов. И воровство хозяйка счета заметила.

49-летняя череповчанка заметила, что у нее с карты пропадают деньги. В течение 4 месяцев пропало более 30 тысяч рублей. При этом никаких покупок она не совершала.

Оперативники установили, что с ноября 2019 года неоднократно списывались деньги - общая сумма их составила 34 тысячи рублей. Полицейские вычислили похитителя - это 30-летняя женщина, работающая в одном учреждении с заявительницей.

Как оказалось, женщина просто брала телефон пострадавшей, пополняла счет своего абонентского номера, после чего выводила деньги через банковскую карту.

Коллега обычно оставляла сотовый телефон на открытых местах, и на нем не было защитного кода. Маленькие суммы в течение четырех месяцев не были замечены, но когда воровке потребовалось больше денег, она и была обнаружена.

Возбуждено уголовное дело по п. «г», ч. 3, ст. 158 УК РФ «Кража». Статьей предусмотрено до 6 лет лишения свободы, сообщает Управление МВД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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